航空巨頭波音公司，已開始對美國海軍現有的F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機(Superhornet)，進行第3階段(Block III)升級，戰機的飛行壽命更長，航空電子設備也更為先進。

波音公司獲得78 架超級大黃蜂的升級合約，第1架升級示範的Block II 超級大黃蜂戰機，在7月13日抵達密蘇里州的聖路易組裝工廠，進行簡單的儀式後，戰機就進入廠房改造升級。波音公司表示：「這架戰機在完成Block III升級後，飛行時間將增加4,000小時，總壽期達到10000小時。座艙也將配備與F-35同級的單片大面積觸控式顯示幕，以及新的主動相控陣雷達。」

除了座艙與雷達之外，Block III會改用吸收雷達波的塗料，使得的雷達截面更小，也加裝更強大的航空電子系統與中央飛控電腦。

波音公司曾經希望Block IIIK獲得新的訂單，在2030年代仍然保持生產線，但是由於印度的艦載戰機競標失敗，目前的生產線僅有美國海軍的舊訂單，如果再無法獲得新的合約，大概在2025 年就會停止F/A-18E的生產線。

印度新造的「維特蘭號」航空母艦，選擇購買26架法國海飆風戰機(Rafale -M)，這使得超級大黃蜂將於 2025 年結束生產。

在F/A-18E可能結束生產線後，波音公司現在把銷售重點轉向F-15EX「鷹2式」戰機，除了美國空軍的訂單外，波音公司正在爭取印尼和以色列的採購興趣。以色列已經同意再購買一中隊數量的F-15EA，這與F-15EX差不多，只是部分航電使用以色列產品，以整合以色列的空用武器。

波音現在手頭上的業務還有為美國海軍設計的MQ-25 黃貂魚自動艦載加油機，以及為美國空軍設計的T-7 紅鷹噴射教練機。只是這2種飛機的研發歷程都超過預定時間，還無法進入量產。

可能的第六代戰鬥機，比如美國空軍的下一代空中優勢專案(Next-Generation Air Dominance)，和美國海軍的F/A-XX ，也都是波音公司必須爭取的，但是波音必須要拿出可靠又合乎預算的優秀產品才行。