邱德成擔任前一任創投公會理事長期間，公會積極面向市場實務，推動創投同業、創投與新創之間的交流。邱德成表示，做了相當多和以往不同的創舉，也希望創投重拾社會影響力，並且積極向政府建言，推動創投各項政策改革。

其中，邱德成曾率領理監事，拜會行政院副院長鄭文燦，向行政院提出三大政策建言，呼籲鼓勵投資新創，打造護國群山。創投公會表示，創業投資事業適用股東投資抵減，曾經創造高達1,400億元的創投資金募集，是台灣創投產業興盛的主因，當前台灣更需要引導資金投資新創，建議修法方向，包牯達成投資新創事業指標的該年度，創投股東按投資金額之20％抵減所得稅額。

此外，創投投資在國家發展的每個階段都扮演重要角色，近年來國發基金天使投資方案大力挹注國內新創事業，累積已經投資了227家公司，進一步募集超過100億資金。邱德成指出，個人天使投資新創適用投資抵減，應該全面擴大實施，因為天使投資的租稅優惠對新創的籌資至關重要，法人也應適用放寬新創條件。