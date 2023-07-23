在建德國中任教20年的許繼哲老師，協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，默默守護基隆的海洋教育。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

教育部頒發的師鐸獎，是國內教育體系的最高肯定。今年全國有72人獲獎，任職於基隆市安樂高中的吳怡慧老師，以及建德國中的許繼哲老師，則是今年基隆市獲獎的兩位老師。

獲得今年師鐸獎肯定的吳怡慧，已經在安樂高中任教近20年，不僅支援基隆市的英語、科技輔導團，並且辦理多元學習體驗，指導多項學生競賽，為學生規劃展演舞台。

在得知自己獲獎時，吳怡慧說：「感謝我的學生，讓我有機會陪伴他們走過一段人生的旅途，一起歡笑哭泣，尋找自身價值與人生方向。」

吳怡慧說，在她陪伴的許多學生中，有一位最令她難忘的學生，他具有美術天分並且情感細膩，但他的成績卻不夠理想，她在發現學生的特色後，就和學生做了「因為我要成為世界有名的藝術家」的約定，最終這位學生不但考上了教育大學，還當上了老師，用他所愛的藝術，帶領更多的孩子，用不同的角度體驗世界。

在建德國中任教20年的許繼哲，則是協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，默默守護基隆的海洋教育。在得知獲獎後，感謝的對象是在身邊曾幫助他的同仁們。許繼哲說：「我很幸運能有一群志同道合的夥伴，陪我一路向前。」

回想過去20年來教過的學生，許繼哲說，有個陳同學，在建德國中畢業升上高中後，遇到要申請青少年科學人才培訓計畫時，還是回到母校找他討論並構思主題內容。結果陳同學不但成功入圍，更獲得青培最佳論文獎，讓他多次表示感謝，認為在他的人生中，最幸運的事，是能夠遇到許繼哲這樣一位值得信任的好老師。

基隆市教育處處長劉美蘭表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，很榮幸基隆有如此優秀的獲獎老師，希望他們能在杏壇持續發光發熱，照亮基隆學子未來的路。