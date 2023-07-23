2023金恩盃女子團體網球賽亞洲／大洋洲區第二級賽事24日中華隊要迎來首場小組賽，對手是新加坡，教練何智仁表示，首場賽事是否就排出今年已經拿到法網、溫布頓兩座四大賽雙打冠軍的好手謝淑薇，還要和謝淑薇身體狀況如何，賽事當天早上才能決定，也防止被對手知道消息提前佈局。

大會23日進行賽前會議，並為參賽12隊完成分組抽籤，中華隊為頭號種子，和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲同在A組，紐西蘭是第2種子，和印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼分在B組，會議中並宣佈賽制變動，每個組別6隊採單循環賽，分組戰績前兩名進行交叉準決賽，這兩場交叉準決賽的勝方就能晉級2024亞大區一級，也就是想要前進到雅大區一集的升級球隊，必須要在6天內連打6場，中間沒有休息日，但也不會產生冠軍，重點是晉級亞大區的兩支隊伍。

本屆金恩盃中華隊5位女將23日把握賽前最後練習機會，詹詠然、詹皓晴、李珮琪、盧曼琳都在上午練球，6座大滿貫女雙冠軍謝淑薇和陪練員則在下午現身，謝淑薇一開始先和盧曼琳練球，再和陪練員練習約1小時，年紀小謝淑薇將近20歲的盧曼琳表示，謝淑薇的球很平又很快，平到有些下旋，和許多選手常打的上旋球完全相反，「而且淑薇姐判斷能力很強，有幾球我回擊的時間稍慢，我連球都還沒打到，她就已經預測我要往哪打去，提前到那裏等我的球了。」

何智仁分析戰況，認為A組最強對手應該是大洋洲，他說：「去年我們最後一戰對大洋洲打到第3點才獲勝。」其次是香港，香港兩位主力今年雖然缺席，仍有老將壓陣，加上幾個年輕小將球風都很穩健，不會隨便失誤，絕對不能輕忽；至於B組，何智仁評估應是紐西蘭實力最強、印尼次之，因為二級賽事排點十分重要，所以無法事先告知隔日由誰擔任單打或雙打，必須到賽前才能確定。

謝淑薇（左）和陪練Harry Chen（中）在練球空檔有說有笑。（四維體育推廣教育基金會提供／陳筱琳台北傳真）

首度角逐金恩盃的18歲小將盧曼琳率先和謝淑薇練球。（四維體育推廣教育基金會提供／陳筱琳台北傳真）