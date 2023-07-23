許多人出國時都會拖著一顆行李箱出門，不過有時候難免出現輪子裂開壞掉的尷尬情形。一位女子分享，近日她出國回娘家時，行李箱的輪子開始爆開，靈機一動的她決定用好市多的G牌保鮮膜進行包膜，既不用擦又不怕髒，貼文曝光後引發熱議。有內行人則分享，行李箱若長期不使用，需定期拿出來推一推、擠壓PU輪子內的空氣，否則一直放著不用會氧化得比較快。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，太久沒出國的她最近終於搭機回娘家，在機場看到許多行李箱的輪子屍骸遍野，幸好她的行李箱一直撐到抵達目的地才微微爆開，為免掉得滿地都是輪子碎屑，她隨手拿了G牌保鮮膜包住輪子，如此一來不用擦又不怕髒，之後原PO回台把行李箱拿去維修完，為了保持輪子乾淨又拿了保鮮膜包住輪子收起來。

對此，許多人紛紛回應，「環保材質bad」、「我都貼膠帶回家再撕掉」、「是說在國外很難會想到要用保鮮膜吧，哈哈哈」、「我以為只有我這樣欸，拖著拖著輪皮就沒了，然後聲音超大聲好尷尬」、「我還在用20多年前買的行李箱，不是環保材質，都不會壞，也沒理由買新的」。

另外有內行人說明，「（行李箱）如果一直都沒有使用，幾個月要拿出來推一推，擠壓出PU裡的空氣，輪子壽命會更長一點，一直放著不用氧化速度會比較快，如果發現輪子有點反白就是快壞了，建議換掉再出門，前行李箱銷售員飄過…」。