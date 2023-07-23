國民黨今(23日)舉行全代會，正式通過提名新北市長侯友宜為國民黨總統參選人，團結氣氛熱烈。民眾黨參選人柯文哲則表示，訴求「藍白合的聲音一直有，但到現在都沒人來談過。前立委郭正亮在《新聞大白話》節目強調，民眾黨到現在還不願意談下架民進黨，因為想要左右逢源，可是這種心態最後會傷到自己。11月登記侯柯都不太可能退選，勢必要衝到12月，有默契集中選票支持第二做棄保，因此侯柯不能互相批評。

「我是覺得政黨輪替大聯盟，一定會碰到一些具體的問題！」郭正亮表示，比如說民眾黨的提名策略，他有時候又要向民進黨示好，那到底柯文哲要的立法院的聯合，你要跟誰？會發生在民眾黨身上。就是民眾黨到現在還不願意談「下架民進黨」，因為他想要左右逢源。

「可是這種心態，我認為最後會傷到自己！」郭正亮強調，因為現在老百姓普遍地想要政黨輪替，如果要具體談，就變成說民眾黨跟國民黨在立法院是正副合作，未來是聯合政府，一定會有民眾黨的閣員國民黨的閣員這樣，這個一定要成為基本原則。

郭正亮提到，11月20日登記，可不可能有一方退？「我認為不太可能！」因為民眾黨畢竟還是要爭取不分區，他沒有辦法像親民黨當時跟國民黨合併。所以勢必是兩方要衝到12月，那到時候是不是大家要有一個默契？就是大家集中選票，就支持那個第二？讓他能夠加起來贏過賴清德？

郭正亮指出，所以這就需要有一個前提，就是侯不能罵柯，柯不能罵侯，不然過程一定會產生一些恩怨。事實上後來金溥聰也說，民間都在亂放話，說什麼他鼓勵大家去批柯？他說沒有這件事！「他說他從來沒有講過這件事，他還打電話告訴我說，他沒有講過這件事！」

「這個就真的是，國民黨跟民眾黨要開始醞釀合作的氣氛！」郭正亮直言，要醞釀你們到了12月之後，必要做棄保這樣的一個默契，不然你怎麼可能贏？所以你們之間是不能夠互相批評的，不能講過頭。而民眾黨就是要想清楚，真的就是要政黨輪替，如果你還認為你還可以游移在藍跟綠中間，來討論你的立委提名，那可能想太多了。難以想像綠的票會投給柯文哲，因為賴清德未來的危機意識會愈來愈高，「票會愈鎖愈緊！」