2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周回到北部，在台北市香緹廣場進行第四回合賽事，在周末人來人往的信義區街頭引爆籃球熱，精彩又高張力的賽事吸引大批人潮在駐足觀賽，最終男子組由台中宏佳火雞突破重圍，拿下本賽季首座單站冠軍，並取得參與宿霧大師賽的門票；女子組則由新北電信學院首獲單站冠軍。

富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本賽季前三回合賽事依序在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場、台中火車站及高雄旗津豐收廣場進行。其中男子組旗津造船者及女子組台北野貓各拿下兩座單站冠軍。本周台北站賽事在信義區香緹廣場展開，是聯盟賽連續四年在此地進行賽事，各隊卯足全力爭取佳績，而本周脫穎而出的隊伍也大洗牌。

男子組賽事中，台中宏佳火雞一路力退強敵挺進冠軍戰，對上首度爭冠的台北中華培訓隊，在拉開領先後，雖一度在比賽後段被追平比數，但比賽結束前8秒靠著黃麒禕的外線命中，送進致勝一擊，台中宏佳火雞終場以15比13勝出，本賽季首獲單站冠軍，黃麒禕拿下此站MVP。

台中宏佳火雞去年以前身彰化紘亞實業參與聯盟賽，在總決賽帶走男子組冠軍，前進利雅德大師賽，今年又在能爭取出國挑戰的單站中脫穎而出，將能參與9月23、24日舉行的宿霧大師賽，替台灣力拚好成績。

至於女子組賽事，台北野貓在上回合高雄站賽事尋求連三站封后失利，本周在台北站賽事再闖冠軍戰，但重返冠軍之路仍被新北電信學院攔下。新北電信學院靠劉惠茹單場獨攬8分，包括在比賽後段兩記拉開比數的重要兩分球，帶領球隊以18比12拿下勝利，單站冠軍到手。劉惠茹也獲得本站MVP。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第五回合賽事將在8月12日至13日於台南南紡購物中心進行，歡迎喜愛3x3籃球的民眾踴躍到場，欣賞精彩賽事也能到商場逛街度週末。若無法前往現場，賽事將於ABSOLUTE 3x3 YouTube頻道進行直播。