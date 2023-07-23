RADWIMPS主唱野田洋次郎熱力開唱，與歌迷共創難忘的一晚。（Takeshi Yao攝）

日本搖滾樂團RADWIMPS出道多年，演唱過多首票房熱賣的日本動畫片主題曲，例如《你的名字》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》，被譽為最會做日本電影原聲帶的樂團。他們時隔5年終於再來台，23日在台舉行演唱會，主唱野田洋次郎除演唱多首夯曲，更把電影《餘命10年》主題曲〈Ms. Phenomenal〉海外首秀獻台灣樂迷。

演出時野田洋次郎全情投入，還請現場工作人員把空調關掉，喊說夏天來表演就是要跟大家一起流汗、一起熱到爆，甚至形容：「我在彈鋼琴的時候超想打噴嚏的！」連在過場時，他也提醒現場2000位粉絲們可以不用那麼安靜，要站起來、跳舞、聊天都可以。

而吉他手桑原彰用中文說：「好久不見，終於看到大家了，謝謝大家今天來，我們一起嗨到最後！」貝斯手武田祐介也是用中文說：「大家好嗎？因為疫情關係，已經5年沒來了，超級開心，我們回來了，我很想大家，每次我都很期待來台灣，因為台灣菜非常好吃，更重要的是，你們總是熱情的來看我們，謝謝你們來看我們的演唱會。」演唱安可曲之前，野田洋次郎向台灣粉絲掛保證，表示一定會很快回來，不會讓大家再等5年。