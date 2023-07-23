陳綺貞一連演唱多首回憶殺歌曲。（相信音樂提供）

「超犀利趴12」22、23日一連2天在南港展覽館登場，今（23日）繼續飆趴開唱，文青女神陳綺貞2度參與，這亦是她遭舊愛爆是「假面公主」後，在台灣首次開唱，還驚喜獻唱新歌〈只是孩子〉，五月天的瑪莎特地助陣，為女神彈奏吉他，還大爆她私下講話「也蠻垃圾的」，引起台下一陣笑聲。

陳綺貞以一黑色系裝扮登場，帶來一系列關於夏季浪漫的練習曲，以細膩嗓音演繹經典歌曲，以寫給蔡依林的歌曲〈第二性〉開場，1個小時連續演唱〈躺在你的衣櫃〉、〈太多〉、〈Sentimental Kills〉、〈太聰明〉、〈旅行的意義〉、〈讓我想一想〉、〈吉他手〉等回憶殺歌曲，聽得歌迷如癡如醉。

陳綺貞說1998年7月時發行首張唱片，已是25年前的事，當時裡面有首歌叫〈孩子〉，「當年聽〈孩子〉的孩子們，後來長大成他們自己想變成的大人，有些沒有，有一些不想長大還一樣只是孩子，我為了這些各式各樣的孩子，寫了一首2023年版的〈孩子〉。」

她演唱新歌〈只是孩子〉前，邀好友瑪莎出場，形容瑪莎：「他小時候個性很內向，也不愛說話、喜歡鬧彆扭，結果長大變得很奔放，很會說一些有意義的垃圾話。」還讚瑪莎最近出了本書，多才多藝，誇得他有點不好意思。

由於陳綺貞曾自嘲不是「女神」而是「女神經病」，笑說從神經病院老師升格院長。瑪莎一見她就問候「院長好」，陳綺貞笑問要加入嗎？瑪莎反問有什麼資格限制？陳綺貞幽默說「你要很會尖叫」，瑪莎妙答：「你以為我為什麼待在五月天？其實我們練團時都在尖叫。」

不過，瑪莎不解為何被說愛講垃圾話，「我每次講出來的話都是誠心誠意，但不曉得為何有人覺得我講得是垃圾話」，隨後虧陳綺貞在台上講得話，好像每字句話都有意義，「其實台下妳也蠻垃圾的。」之後瑪莎、陳綺貞分別以吉他、貝斯演出〈只是孩子〉。