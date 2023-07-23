台北市建國中學樂旗隊攜手17校共70位選手組成聯隊，代表台灣前往美國參加「WAMSB世界盃行進樂隊大賽」，成功奪下亞軍，並獲榮譽金獎、最佳旗隊冠軍、街道遊行比賽總冠軍、最佳指揮亞軍等多項佳績。

建國中學樂旗聯隊23日在美國西維吉尼亞洲巴克漢諾市參加世界行進管樂大賽總決賽，建中樂旗聯隊以「Home ls Where the Heart ls（家，是心之所在）」的表演主題，獲得95.861隊史最高分，獲得世界行進管樂大賽榮譽金獎亞軍、街道遊行比賽冠軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等4項殊榮。

建中樂旗隊家長後援會表示，建中樂旗聯隊學生進入總決賽後，不敢輕易放鬆，中午12時多預賽比完，仍練習到晚間快10點才休息。樂旗聯隊教練陳巍中也在上場前凝聚鼓舞團隊，引導學生們展現強烈的團隊感及全神貫注融合為一的心，來詮釋演出曲目，盼用音樂傳遞撼動人心的正能量。

演出完畢後，現場觀眾更紛紛起身給予聯隊熱情掌聲，肯定飛行半個地球、來自台灣的勇於追夢孩子，所有教練學生們也在場外感動相擁而泣，近半年的操練與適應異地比賽的成果，終於在今日化為成功的喜悅。

後援會轉述，資深評審認為，聯隊音樂的完美呈現令人哽咽，也透過表演能量明白台灣學生為比賽付出的努力和心血。

後援會表示，特別感謝台北市政府及教育部、外交部提供經費補助，各民間企業也積極支持，包括財團法人億光文化基金會、敏盛醫院、杜萬全基金會、社團法人台北市仁愛扶輪社、全聯佩樺圓夢社會福利基金會。

此外，還有喬越實業、承翰教育公益信託基金、財團法人和泰環境永續基金會、財團法人旺台文化教育基金會等，也感謝中華文化總會本次大力贊助學生集訓間營養物資以及華航針對航行給予支持。