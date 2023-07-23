Eason小巨蛋演唱會今晚最後一場。（陳俊吉攝）

陳奕迅（Eason）的「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」今（23日）最後一晚，歌迷會事前在2樓安排舉牌驚喜，繼首場應援舉牌，今再排出「HAPPY BIRTHDAY」字樣，並在1樓特區舉牌讓Eason能有吹蠟燭的呼應動作，樂團隨後彈奏生日歌，為27日迎接49歲的Eason提前慶生，他感動得連喊4次OMG，跪在地上大喊「你們真的太厲害了」，氣氛歡樂。

Eason中場唱到象徵開啟下半場主題「夢想」的〈今日〉，滿場萬人高舉手機點燈，看到台下一片燈海，他感動得連說2次「好漂亮」，雙手比讚、比愛心回應歌迷。他今照慣例開場連唱27首、約莫進行2小時後才開口聊天，先是大喊「I Love You」，接著90度鞠躬感謝大家。

台下有粉絲高舉「727有何打算」旗幟，問他生日當天計劃，Eason幽默說：「我生日嘛，那天準備颱風要來啊，要不要一起過生日。」隨後2、3樓觀眾席應援舉牌「HAPPY BIRTHDAY」字樣，Eason驚訝直呼：「What！謝謝啦，我很開心。」隨後送上5個飛吻，「共同創造了美景，你們很誇張」。

Eason每場開唱都會與粉絲幽默互動，這幾天台下都有粉絲大喊「Eason好帥」，他笑言終於有朋友說真話，但很帥是主觀的，若有人誇他身材好，這些話他永遠不會相信，呼籲身體健康比較重要，妙語連珠。不僅歌迷支持，Eason家人也到場力挺，他的老婆徐濠縈日前帶著18歲女兒陳康堤飛來台灣欣賞演出，母女下機後不忘大啖鹹酥雞等美食。