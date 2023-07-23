國民黨今（23日）在板橋舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜成為總統參選人，前高雄市長韓國瑜也到場，兩人「擁抱」大和解。媒體人吳子嘉今(23日)透露，侯競辦執行長金溥聰幫侯友宜操刀，其實有發揮力道；他私下看到一些民調，侯友宜的民調是上揚的，到了18％左右。

吳子嘉今(23日)在《董事長開講》網路直播中表示，侯友宜最近動作頻頻，金溥聰幫侯友宜操刀，其實有發揮幫助侯民調上揚的力道。侯友宜的民調確實往上走，

吳子嘉透露，他私下看到一些民調，侯友宜的民調是上揚的，到了18％左右；上個月《美麗島電子報》的民調，侯友宜為15% 。吳子嘉甚至認為，郭台銘的機會跟侯友宜沒有關係，因為國民黨也不會換掉侯友宜。

吳子嘉覺得，侯友宜的民調確實有往上走，增加2或3個百分點，整個態勢是有一些改善的跡象，如果沒有發生大的出包事件，從這個趨勢來看，在「三腳督」的情況下，侯友宜會獲得一些改善，好像民眾黨總統參選人柯文哲出包的反而比較多。

來賓馬千惠認為，今天國民黨全代會，並不是要破鴻海創辦人郭台銘的局，而是要讓基本盤先回流，鞏固侯友宜的局。