中國大陸「長春航展」將於7月26日至30日在空軍長春機場舉行，而這次活動除了展出許多亮點與硬核裝備之外，就連中國人民解放軍空軍的「胖妞」運油-20也將同框殲-20、殲-16一起亮相。對此，前立委蔡正元23日就表示，「中國大陸有了加油機，就可以讓中國大陸解放軍的軍機，在整個西太平洋的地區，從事24小時不停的作戰，這是一個最關鍵的因素」，引發討論。

蔡正元23日在政論節目《新聞大白話》中，對於中國大陸有沒有辦法攻擊關島？蔡正元直呼，「當然有辦法，不只是導彈而已，中國大陸的戰鬥機戰鬥半徑，其實不只是1000公里，是至少1500公里，可是有了加油機之後，它的航程可以加倍，就很容易到達關島」，但蔡正元認為，「不過要對關島進行攻擊，不要靠飛機，飛機太久、太慢，也不符合時宜」。

蔡正元強調，「但中國大陸有了加油機，就可以讓中國大陸解放軍的軍機，在整個西太平洋的地區，從事24小時不停的作戰，這是一個最關鍵的因素」，蔡正元最後也認為，「也就是說，任何其他美國航空母艦來的戰鬥機，要進入西太平洋不只是面對導彈的威脅，還要面對中國解放軍戰鬥機起降的能力，美國的戰鬥機就不太有優勢了」。