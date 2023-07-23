中國衛星第一次用上柔性太陽翼

大陸太原衛星發射中心於7月23日10時50分成功發射銀河航太靈犀03星的技術驗證衛星，它是中國首次使用厚度只有1mm的柔性太陽翼（太陽能板）衛星，將進行多項下一代低軌寬頻衛星通信技術驗證，這項柔性大陽翼技術未來將為巨型低軌通信星座的快速部署提供技術支撐。

據《快科技》報導，使用長征2號丁運載火箭成功發射的銀河航太靈犀03星由銀河航太公司自主研製，配置超過10Gbps容量的毫米波多波束數位載荷，用於驗證下一代低軌寬頻衛星通信，以及超大能源、主動熱控、工業一體化成型結構、多星堆疊壓緊釋放等技術，巨型低軌通信星座的快速部署提供技術支撐。

銀河航太靈犀03星是中國首款使用柔性太陽翼的衛星，單層柔性太陽板厚度僅1mm左右。（圖／快科技）

報導說，銀河航太靈犀03星是中國首款使用柔性太陽翼的衛星，單層柔性太陽板厚度僅1mm左右，折疊狀態下主體厚度還不到5mm，在軌展開後長度約9米，寬度超過2.5米。

報導指出，這種「柔性翅膀」具有包絡小、重量輕、模組化等特點，更易於收納，同樣品質下面積更大，可以吸收更多太陽能，適合衛星大批量堆疊發射，對加速衛星網路建設具有重要意義。

此外，銀河航太靈犀03星也是中國首次在軌對多星堆疊發射技術進行驗證，將為巨型低軌通信星座的快速部署提供技術支撐。它也是中國首款衛星主體結構採用一體化成型的衛星，採用整體鑄造技術，更容易後續批量生產。

報導表示，未來銀河航太將加速可堆疊平板衛星的批量研製，以及面向手機直連衛星的相控陣天線、星上大能源、數文書處理載荷等核心技術攻關。