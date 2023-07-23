林奕嵐悠閒漫步沙灘。（周子娛樂提供）

林奕嵐累了歇歇腳。（周子娛樂提供）

林奕嵐日前曬出多組出遊沖繩美照，其中在沙灘上自拍的照片，引起網友熱烈回應。工作滿檔的林奕嵐在獲得短暫假期時，與朋友們規劃一趟沖繩之旅，出發前查看天氣預報顯示此次旅行會在雨中度過，林奕嵐表示，「可能會在雨中度過這次的假期，但想想也是另一種浪漫。於是跟朋友們討論後，撐著傘也要瘋狂一次。」結果到了沖繩後，每天都是大晴天。

「走在靜謐的海灘上，感受到自己的節奏隨著海水慢了下來，海水真的有一股很神秘的能量。」林奕嵐分享沖繩旅遊的心情，也提到壯觀的鐘乳石洞，但吸引她的不是那些鐘乳石奇觀，而是洞內低窪處的積水透過彩色燈光打下，讓人彷彿置身在奇幻世界裡。

提到沖繩必吃美食，林奕嵐的眼神發亮，很認真地跟同事分享吃過的每一道美食，冰品、拉麵、Pizza等等，講得讓大家口水直流，被問「照片呢？」林奕嵐笑得開心地說：「都在肚子裡，吃完了才想起忘了拍照，或許這就是美好的身體都會記住。」

談到這段旅程最難忘的回憶，「最喜歡的是夜晚跟朋友躺在湖邊、看著月亮，聊著幼時的趣事，也聊著彼此的未來，互相加油打氣。」充飽電的林奕嵐，正在積極投入跟師姐林依晨合作拍攝的劇組工作中，期待很快大家見面。