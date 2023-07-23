前台南市議員謝龍介21日發文吐槽副總賴清德臉書貼文「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證！」酸諷「清德兄，麥安內拉，那壺不開提那壺？」指賴誇口任內3年解決三爺溪淹水，結果一場大雨就破功。名嘴歷史哥李易修23日在《週末大爆卦》節目強調，新營舊台南縣府一帶原本商店林立，但現在都鐵門緊閉，因為賴清德執政只做個人政績，只有市府安平一帶弄得還可以，不好的東西都蓋掉，選民看不到真相。

「今天龍介仙講這話實在太好了，終於有機會把賴清德擺到全國來做檢視！」歷史哥表示，賴清德、陳其邁，或賴辦競選總幹事潘孟安這些人，他們有一個共通點，就是「老南男」。他們長期不用被檢視，像2008年綠營還可以得票4成，那南部要得票幾成？這就是一個政治的現實。

歷史哥提到，這些讓綠營南部高得票的選民，支持的是一個信仰，如台獨、台灣人民站起來，對他們來講現實數據不重要。像三爺溪溢堤這麼誇張的事情，三爺宮溪淹水淹了30年，當時賴清德說他任內3年就解決，10天後一場對流雨，堤防工程花了10幾億，直接就擊潰了。「2018年竟然還有人被困！」所以他們喜歡的是一個很漂亮的人設，但兩百天不進議會就是執政能力嗎？這就是為什麼現在超過6成的人希望政黨輪替。

「大家喜歡用腳投票，我就問，台南是人口移出區，還是人口移入區？」歷史哥指出，以前台南縣的中心在新營，新營在西北，這地方有個圓環，以前是台南縣政府所在處，有很多服飾店，現在那邊幾乎是鐵門緊閉，沒落得一塌糊塗。「這就是賴清德，他只做他要的，其他通通不管！」

歷史哥強調，賴清德只要他的政績，例如市政府在安平這邊蓋，安平那邊弄得好像還可以，可是出了那個地方之外呢？要偶遇記者也只會在這邊偶遇，那些大水的東西，全部蓋掉蓋掉。有一個粉絲給自己留言，他說他的爸媽最近沒有那麼咬牙切齒在罵在野黨，因為他偷偷把他們手機裡的綠媒按不推薦，突然間他爸媽好像清醒了一樣。有時候人被訊息包覆的時候，就算你給他鐵打的真相，他根本也完全不相信。