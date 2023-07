聯亞藥(6562)23日宣布,接獲烏克蘭藥證主管機關State Service of Ukraine on Medicine of Drug Control(SMDC)通過GMP查核報告,成為台灣唯一通過烏克蘭SMDC查廠的針劑廠,未來將攜手順藥進軍歐洲市場。