聯亞藥受順藥（6535）委託生產長效型止痛針劑LT1001已陸續取得台灣、新加坡、泰國及馬來西亞藥證，此次再拿下烏克蘭藥證，後續亦將協助順藥加速進行約旦及韓國等地的藥證申請。聯亞藥於7月中已交貨一批予順藥，未來也將攜手順藥開發歐洲市場。

已通過五次美國FDA查廠及兩次日本PMDA查廠的聯亞藥，此次取得烏克蘭SMDC查廠通過後，已打入歐、美、日之藥品供應鏈。聯亞藥於2021年已啟動擴建無菌針劑生產線計畫，增加4倍之產能，持續深耕國際藥品市場，提供更多客戶CDMO一站式服務，力拚成為新藥公司或製藥公司臨床用藥和商業量產藥品最佳合作夥伴。

聯亞藥表示，除了持續開發CDMO業務之外，自有產品新複方新藥NDF01已完成資料數據分析，將於完成試驗細部之分析報告及藥品製造等文件後，依相關規定盡速向衛福部食藥署申請新複方新藥上市許可查驗登記。