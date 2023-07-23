香港歌王陳奕迅15日起，在台北小巨蛋一連舉辦7場演唱會，不僅吸引大批歌迷到場朝聖，老婆徐濠縈和女兒陳康堤也在第5場時飛來台灣支持，而母女倆也和余文樂相聚，合照曝光引起熱議。
徐濠縈帶著18歲愛女飛來台灣，支持老公陳奕迅的巡演，久未來台的她吃了不少台灣美食，包括鹹酥雞、芋泥肉鬆蛋餅、豬排三明治、珍珠奶茶等，她也開心在社群平台分享。
此外，她也帶著女兒和余文樂聚餐，還與許光漢、章廣辰等星友出遊喝酒，意外組合也讓網友相當驚訝。而余文樂曬出和徐濠縈、陳康堤的合照，只見陳康堤已長得亭亭玉立，氣質清新脫俗，完全就是個小美人，還有網友直指她比媽媽更漂亮。
陳奕迅睽違7年重返小巨蛋開唱，7場共7萬多張門票開賣就瞬間秒殺，今（23日）是最終場，台灣粉絲也提前替他慶49歲生日，應援舉牌「HAPPY BIRTHDAY」和插著蠟燭的生日蛋糕字樣，讓他驚訝跪在地上大喊「你們真的太厲害了」。
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