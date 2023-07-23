男星吳彥祖昔出演《新警察故事》走紅，並獲得金馬獎最佳男配角獎，此後也陸續參演多部作品。近年來轉往好萊塢發展的他，時隔多年罕見回到大陸出席公開活動，現場也有不少粉絲慕名前來，誰料密集的人潮竟險些發生踩踏意外，讓活動方也緊急取消部分活動環節。

吳彥祖近日飛往大陸蘇州參與公開活動，讓不少粉絲為一睹男神的風采，紛紛前往現場，高舉手機想要拍下男神的身影。然而，現場擠滿數量不少的粉絲，且吳彥祖現身後，有部分民眾紛紛往前推擠，即便有多位保鑣在他的身邊開路，仍難掩粉絲的熱情，讓他被擠到寸步難行。

此外，活動現場更有一名女粉絲在混亂中被推擠至跌倒，險些發生人踩人意外，所幸那名女粉絲剛好跌在吳彥祖面前，他見狀急忙叫停並呼籲現場的粉絲們後退，更親手拉起粉絲，直到確認對方沒事後才繼續向前。對此，吳彥祖事後受訪時，也透露很久沒見過這樣的場面。而活動主辦方見此情況也擔心會出現意外，甚至一度取消活動中一個環節。

相關畫面事後也在社群上流傳，不少粉絲見此場面，除了呼籲粉絲們要「理智追星」外，也有人化用其主演電影《新警察故事》裡的經典對白「收手吧阿祖，外面全是警察。」將其幽默改成「收手吧阿祖，你已經被粉絲包圍了。」更有不少人大讚吳彥祖的冷靜應對：「男神不僅高顏值，還超親民。」一時引發討論聲浪。