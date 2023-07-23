福特汽車今年2月宣布，將斥資35億美元在密歇根州建立一家電池廠，使用全球動力電池龍龍頭寧德時代的磷酸鐵鋰CTP（無模組電池包）技術，初期產能計劃為35GWh，工廠預計2026年投產。

寧德時代表示，寧德時代不擁有工廠股權，只是向福特進行有償的技術許可。後續寧德時代的員工將幫助工廠開始建造和運營，部分設備將來自中國。

據路透報導，美國眾議院籌款委員會主席Jason Smith和中國特別委員會主席Mike Gallagher在最新的一封聯署信中，要求福特汽車回答此次交易的許可協議、寧德時代與強迫勞動的關係，以及合作協議所創造的就業機會是否會流向中國的問題。

福特汽車回應，公司已收到信件，並將作出回應。福特表示，福特汽車將在美國擁有並運營這家工廠，而不是像公司競爭對手那樣在其他地方建造電池廠，或者只從中國進口磷酸鐵鋰電池。福特同時表示，公司仍在等待美國財政部的指引，以確保這一合作關係不違反要求。

這封信中，兩名主席指責，福特電池工廠承諾的2,500個工作崗位中，數百個將由寧德時代的中國員工填補，這些員工將負責設備的安裝和維護，這些中國員工將一直工作到2038年。

但福特反駁這一說法，稱確實將有一定數量的寧德時代技術專家在工廠，但這些員工不會計入該項目創造的2,500個新工作崗位中。

此外，2022年，美國國會通過了總補貼金額達4,300億美元的「通貨膨脹削減法案」（Inflation Reduction Act），並在今年4月開始實施。該法案規定，如果任何電動汽車電池組件是由「外國關注實體」製造或組裝的，未來將禁止消費者購買電動汽車獲得稅收抵免。

對此兩位主席表示，「我們擔心，這筆交易可能不會促進美國電池技術的進步和研發，而是將中國控制的電池技術、原材料和員工帶到美國，同時通過技術許可得到稅收抵免，並將資金回流到寧德時代。」

此外，兩位主席還要求福特汽車提供文件和通信，包括福特汽車和寧德時代的許可協議和相關文件的副本，以及福特和拜登政府之間就許可協議和任何可實現的稅收抵免的通信。