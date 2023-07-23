AI下游硬體指標的緯創、英業達、廣達21日紛紛抓緊台積電捎來的AI上升氣流，前者衝上漲停板，廣達與英業達均大漲7％以上。

值得注意的是，有愈來愈多大型研究機構才剛剛開始加入AI下游硬體衝刺戰局，繼摩根士丹利證券升評緯創、並將和碩股價預期翻倍增加後，凱基投顧、富邦投顧、瑞信證券與金控旗下投顧攜手加入推升指標股行列，最新情況是，花旗環球證券一口氣調升英業達、廣達與緯創股價預期，來到80元、260元、176元，其中，英業達與緯創都居大型研究機構最高，廣達也僅小幅低於富邦投顧的270元。

花旗環球證券指出，儘管NB ODM廠獲利相對穩定，且具高現金股利配發率，但因為缺乏強勁成長動能，長時間都遭到投資人小看。但是，部分NB ODM企業包括：廣達、緯創、英業達並沒有停止突破與分散營運的步伐，特別是切入超大規模資料中心的伺服器供應鏈，現在就成了營收與獲利的關鍵成長引擎，2024～2025年獲利將進入爆發期。

根據外資所做財務模型，大啖AI商機的NB ODM三雄獲利爆發力均相當驚人，緯創2024年淨利年增率高達75.8％、2025年成長38.1％，同期間每股稅後純益（EPS）為6.37元與8.79元，轉型開花結果效益顯著。