受台積電下修對產業與自身營運展望影響，21日遭外資失望性賣超2.3萬張，股價終場大跌3.28％、收560元，跌破過去一個月以來的高檔整理區間，也暫時從挑戰600元大關美夢中醒來。

不過，台積電法說會釋出調降財測利空訊息，除大致符合外資圈過去一個多月來的預測，也給了市場加速趕底下修財務預期的機會，外資圈人士預估，研究機構對台積電2023年的下修潮可能告段落，放眼2024年成長性的期待感將會愈來愈濃烈，台積電股價回檔時間不會太長。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電下修財測意味壞消息出盡，也早在預期之中，市場更必須關注AI半導體需求帶動的複合效果，畢竟台積電在相關GPU、特殊應用晶片（ASIC）等AI半導體領域中，都是不可或缺的存在，建議旗下客戶趁邏輯半導體循環觸底時建立部位。

相較於野村、大和資本、麥格理、匯豐證券等微幅下修台積電股價預期，美銀證券法說會後逆勢上調股價預期至720元，僅次於瑞銀賦予的740元，便顯得格外亮眼。

外資估算，台積電2023年EPS為30～31元左右，2024年成長力道驚人，EPS來到39.86元，相當每股將近賺了四個股本，2025年EPS更上看46.65元。