美國聯準會為壓抑通膨而強力升息，衝擊借貸成本升高，美國車貸族苦不堪言。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克先前就預告，必須採取行動應對利率上升。如今特斯拉美國官網上已經顯示，原本該公司提供最長達6年期的車貸，現已放寬至7年。

紐約Fed先前就有報告指出，有越來越多美國年輕人拖延支付汽車貸款。特斯拉雖延長了貸款期限，可望減輕購車者每月還款額度的壓力，但消費者往往要支付更多利息，變相面臨更嚴重的欠款風險。

馬斯克從去年就不斷批評Fed的升息策略，指控Fed的作法加重經濟嚴重衰退的可能性，還有可能引發通縮。

儘管在降價策略助攻下，特斯拉第2季營收、產量和交車量均創歷史新高，但馬斯克在19日的財報電話會議上就曾警告，由於利率上升開啟的降價措施，將導致特斯拉股價暴跌。

特斯拉持續降價，不少分析師預估公司獲利將面臨嚴重挑戰，紛紛下調特斯拉目標價。投資研究公司New Constructs執行長David Trainer更放狠話直指特斯拉股價只值26美元。

截至周五（21日）美股收盤，特斯拉收在260.02美元，為連續3天走跌。