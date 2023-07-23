台灣「漢光39號」演習將於7月24日進行，而大陸戰機近日仍頻繁擾台。前海軍艦長呂禮詩認為，以往來台海的共軍戰機是殲-16，現在已經慢慢換成殲-10。因為共軍慢慢了解台灣飛行員的能力，也慢慢了解我們的作業型態。

呂禮詩23日在政論節目《新聞大白話》中表示，前天台灣海峽的空中動態，其實顯現一件事情，共軍無人機TB-001、無偵-7，已經跟一般戰機合同演練。 以前來台灣海峽的殲-16，現在已經慢慢一個階段一個階段換成殲-10，因為共軍慢慢了解台灣飛行員的能力，也慢慢了解我們的作業型態。

呂禮詩接著指出，不只大陸東部戰區到台灣演練，以前他也發現，北部戰區進駐東部戰區。在水門機場拉了一個旗幟「遼東戰鷹」，這些部隊們，不斷拉各戰區到台灣進行演練。

至於海面上，呂禮詩點出，從7月7日開始，大陸海警2501艦艇其實已經跨越海峽中線。海警2501艦艇距離中國大陸領海基線很遠，有77海浬，距離海峽中線也很遠，有42海浬，距離台灣24海浬鄰接區則非常近。他質疑大陸在遂行2020年「國內航行海船法定檢驗技術規則」，把台海定位為它的執法範圍，是我們現在要特別注意的。