濃縮咖啡是世界上消費量最多的飲料之一，許多人早上會來一杯，以提神醒腦。一項實驗室樣本的新研究表明，濃縮咖啡不但醒腦，它的關鍵成分還有助防止造成阿茲海默症的大腦蛋白質斑塊聚集，這令人興奮的發現，可能是治療失智症的途徑。

多年來，咖啡與健康風險的討論一直沒有停過，倒底是利大於弊?還是弊大於利?然而，最近幾年的研究都傾向它帶來的有益影響明顥多於可能的風險，飲用咖啡，可以預防許多慢性疾病，包括一些癌症、代謝疾病和神經系統疾病，如帕金森病、阿茲海默症和抑鬱症。一言以蔽之，可以放心喝。

目前我們對阿茲海默症的瞭解，是患者的大腦會出現一種稱為 tau 蛋白的纖維狀組織，或稱為類澱粉蛋白斑塊。而在新的研究中，義大利維羅納大學(University of Verona)的科學家提取了濃縮咖啡的主要成份，應用到細胞實驗中，他們證明了咖因(caffeine)、葫蘆巴鹼(trigonelline)、可可鹼(theobromine)和染料木黃酮(genistein)具有防止 tau蛋白在重複區域聚集、凝結和重覆活性的生物特性。他們還鑑定了一組能夠與預先形成tau 原纖維結合的咖啡化合物。

研究人員所用的咖啡，就是他們從商店購買的咖啡豆，然後提取出濃縮咖啡，接下來使用核磁共振光譜來調查哪些化學成分。

這些濃縮咖啡提取物與tau 蛋白放在一起長達 40 小時，就發現tau蛋白組合成的原纖維變短了，無法形成更大的規模，而這些縮短的tau原纖維，對細胞無毒，因為它們無法進一步聚集阻止細胞的正常代謝。

在其他實驗中，研究人員觀察到咖啡因和濃縮咖啡提取物，都可以結合預先形成的細小的 tau 原纖維。換言之，咖啡提取物會使tau蛋白「無害化」。

儘管還需要更多的研究，但這項初步發現，或許是尋找對抗神經退化疾病的線索。