中央氣象局指出，杜蘇芮颱風在23日晚間8時增強為中度颱風，7級暴風圈擴大至半徑200公里，5天內有4縣市暴風圈侵襲機率突破80%，國家災防科技中心則示警，台灣東半部、南部則要留意豪雨致災。

氣象局觀測資料顯示，中颱杜蘇芮23日20時的中心位置在北緯15.0度，東經127.8度，以每小時10公里速度，向西北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑70公里。

氣象局預估，在未來5天內杜蘇芮七級暴風圈侵襲機率，以蘭嶼88%最高，恆春86%居次，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣都超過80%，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、澎湖縣介於70%-80%，北北基、桃竹苗、宜花介於54%-69%。

颱風杜蘇芮來勢洶洶，台灣東半部、南部6縣市為高風險降雨區。（國家災防科技中心提供）

國家災防科技中心也指出，杜蘇芮暴風圈預計於周二（25日）接近台灣東南部海面，影響陸地時間為周三至周五（26-28日），預警宜花東、南高屏6縣市為高風險降雨區，新竹以北、嘉義縣市、南投縣則為中度風險降雨區。