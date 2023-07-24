一名新北市中和區的洪姓男子因和社區主委產生糾紛，竟然在社區的水塔投老鼠藥想害命，其他住戶察覺水有異味，因此反應才發現竟然水塔中有一層藍色漂浮物，因此認為有人放入不明物質而報警，才因此抓到老鼠藥進水塔的恐怖事件。

中和區一處社區大樓2020年8月時，有住戶發現大樓的自來水有怪味，因此反映給大樓管理員，進而發現水塔中的水面上有奇怪的漂浮物，懷疑恐有人投入不明物質，因此報警並通知相關單位，警方送驗發現水質中有老鼠藥成分，因此社區加裝監視器與大鎖在水塔。

才發現一名社區住戶洪姓男子，被拍到拿著兩個寶特瓶，形跡可疑地跑到頂樓去，管理員從監視器看到有人跑上去後，也立刻上去阻止，洪男更趕快把寶特瓶中的水倒掉，企圖煙滅證據。

警方獲報到場後採檢被洪男倒掉的水質成分，確認裡面有老鼠藥成分，但他供稱是肥料摻水要丟進水塔惡作劇，調查後才發現他是和社區主委有停車糾紛，因此讓主委拉肚子，沒有想要置主委於死地。

檢方以妨害公眾飲水等罪嫌將他起訴，新北地院認為洪男僅因社區事務處理產生嫌隙，竟以投放毒物的方式損害主委等住戶健康，依刑法第277條傷害人之健康，判洪男有期徒刑5月，可易科罰金。另外該水塔為私人使用，非全體住戶使用，因此不構成投放毒物於供公眾使用之自來水池罪。

更多 CTWANT 報導