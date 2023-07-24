在AI熱潮推波助瀾下，台股自5月中旬突破盤局格局，如今儼然有站穩萬7之上的氣勢。建議投資人逢台股拉回，找有基本面獲利支撐、且前景佳的好股票，把握多頭啟動良機。

隨著OpenAI的ChatGPT全球暴紅，上半年帶動全球掀起一陣AI（人工智慧）熱潮，由於AI導入可望降低企業成本及提升獲利，使得NVIDIA（輝達）、微軟、Meta等AI指標股大漲，貢獻標普五○○指數的主要漲幅，而美科技指數強勁上漲，也帶動台股AI相關個股大漲，包括緯創、廣達等指標股不斷創新高價領軍攻堅下，截至今年7月中旬，台股重返萬七關卡，粉碎原先市場預期受聯準會將持續升息壓抑通膨、經濟與企業獲利衰退，將衝擊股市下修的壓力，AI儼然成為美股和台股的救世主。

單就技術線型觀察，台股自5月中突破萬6以上中期盤局向上，52周年線開始轉為上揚趨勢，季線、半年線和年線形成多頭排列助漲，月RSI明顯脫離五○多空均衡點向上，9月KD值持續向上攀升，月DMI（趨向指標）的+DI向上突破-DI，月MACD柱狀圖在六月轉為正值，9周KD值上升至80以上長時間高檔鈍化，幾乎確認中長期反彈力道更加強勁，奠定台股重返中長期的多頭格局。

趨勢一旦形成 短期難以扭轉

有鑑於趨勢形成，短期就難以扭轉的前車之鑑，通常一旦趨勢轉多後，都會持續一段時間，例如2020年9月中時，季線、半年線和年線形成多頭排列後，指數由12875點一路上漲至2021年4月的18619高點；近10年來只要月MACD柱狀圖轉為正值後，指數都大漲且上漲一段很長時間，漲幅最少的為2019年10月轉正值時，大盤只續漲3個月，指數由11358點上漲至2020年元月的12197高點，也上漲了839點。

美科技指數創反彈高點、AI指標股表現強勢帶動，盤面有不斷創新高強勢股領軍下，台股可望蓄勢上攻2021年5月至7月的17500點至萬8壓力區。不過，那3個月成交量高達33.5兆元，平均每月達11.16兆元，即使扣掉當時貨櫃三雄的大量，和近幾個月的成交量，仍有差距，多頭仍需震盪補量消化上檔套牢賣壓；短中期暫看上升的季線至17500點震盪，接著再上升至萬7至萬8區間。

然而，對指數高點不必預設立場，多頭續航的速度及空間要看台積電和AI強勢股的表現強度而定，技術面觀察漸攀升至80附近的9月KD值能否再次攀升至80以上高檔鈍化，如果能像2017年、2021年那樣高檔鈍化，漲勢可望較強或上漲時間拉長，第四季就有機會挑戰去年元月的18619高點。

值得一提的是，當大盤有不斷創高價強勢股領軍上漲，是多頭市場的表徵，且會帶動類股或個股比價輪漲，AI類股漲勢在七月漸擴散至網通、光通訊、工業電腦上，AI強勢股漲多震盪換手緩和過大的乖離，AI二線股和其他電子類股或部分傳產股輪漲，大盤較能穩健上漲。

不過，依台股過去特性來看，只要領導股明顯轉弱整理，落後股雖會補漲輪漲，但大都是漲勢告一段落的訊號，後市強弱仍以NVIDIA、Meta等美股及台股AI相關股走勢馬首是瞻。

（本文作者為康和證券投資總監）