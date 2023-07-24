每一次出現轉折的關鍵時刻，市場一定是人氣沸騰、炒作的資金集中在特定的族群上面，股價漲勢全面擴散，很多個股開盤就漲停，引來散戶追價、當沖客猖獗，市場上所有「割韭菜」戲碼，通常都在這個時候出現！七月十八日，台股又玩起上沖下洗的遊戲，成交量爆出四九三八億，當沖比重占市場四一％，資金全部湧向當紅的ＡＩ族群，除了核心的廣達、緯創、技嘉外，資金不斷向外擴散，最後連仁寶、英業達、神達都飆升，今年以來狂野大漲的ＡＩ股，進入最甜美、也是最危險的關鍵時刻。

十八日個股開出漲停，而且在漲停板價掛進數萬張，甚至逾十萬張，像神達在五七．四元，仁寶在三六．九元，英業達在六七．四元，宏碁在四一．二元，佳世達接近漲停價，還有散熱的協禧開盤四九．八五元，不過大約在開盤一個小時之後，這些高掛漲停的個股，追漲停的籌碼全部成交，像仁寶在三六．九元成交四七一三六張，神達成交四五○七八張，宏碁成交四五○七五張，主力利用市場追價最狂熱的時候，高檔充分供應籌碼，追到漲停價的人可能會套牢一陣子，這是割韭菜原則。

用心選股、用時間等待

每一次市場接近瘋狂的狀態，我總喜歡用「老人與狗」的理論來提醒大家，千萬不要因為一時衝動去追高價。像廣達在七、八○元的時候，我很鼓勵大家長期投資，因為林百里的廣達一直是我心目中非常績優、適合存股的股票，但是到了二○○元，我一定不鼓勵大家追，就像廣明在四○元上下的時間很久，我就指出廣明的達明機器人已進入收成期，廣明ＥＰＳ將近四元，四○元買入，本益比只有十倍，沒想到股價飆向一一二元。

市場上很多有潛力的公司，股價在谷底的時間很長，但一般投資人都不願意付出時間等待，像線性滑軌的川湖一直以來都在三五○元左右，這次伺服器題材，股價已經跑到九五八元，後面這一段是旱地拔蔥而起，現在二軍的南俊國際，這家公司在三○元左右，我曾經提過，當伺服器軌道市場變大，南俊開始有美超微（Supermicro）、微軟的訂單，即使上半年業績不搶眼，股價已站上八○元以上，這是長期守株待兔的觀念。

市場上投資人喜歡短線操作，追逐強勢股，而投資經常在無知、貪婪與恐懼中掙扎，用心選股、用時間等待，其實是最一勞永逸的賺錢法則，偏偏多數投資人不喜歡等，像是這一波士電、華城、中興電、亞力股價大漲，這是來自台電輸配電帶來的商機，而在綠能布局最深廣的台泥，我認為正在調整體質，以張安平在綠能產業布局深度，台泥股價終有一天會再起。這次新能源產業股價紛紛大漲，最後連交貨ＣＩＰ完成的世紀鋼、世紀風電股價都大漲，只剩台泥不動如山，如果對照廣達大漲近二○○％，抱台泥的人可能會覺得很沮喪，這就是投資，大家都想賺到最貪婪的那一段漲勢，但像廣達一般，如果沒有守株待兔的長抱，可能很多人一大漲，股票就賣掉了。

割韭菜的關鍵時刻

股價到了高檔，通常都會出現爆大量，當沖比率衝高，漲勢擴散，很多沾上一點邊的個股都跑出來，這正是割韭菜的關鍵時刻，回檔的劇情出現在二○二一年七月的貨櫃三雄，長榮在二一年七月六日漲到二三三元，在之前已出現成交一○一．六三萬張天量，在十幾個交易日，每天交易量都逾五○萬張；陽明漲到二三四．五元那天，成交六一．三三萬張；萬海漲到三五三元，成交二九．九四萬張。三檔貨櫃航運股，每天成交量都破千億，我記得有一天當沖比重達七八％，台股成交逾六千億元，市場上當時最威風的是小白，現在事隔兩年，貨櫃三雄仍在探底，這次ＡＩ狂熱完全複製貨櫃三雄的手法。

沒錯，ＡＩ帶給台股空前大機會，但請大家把波段漲幅看一下，廣達從六六．二漲到二一○元，旗下的廣明從三三．七五元漲到一一二元，技嘉從七八．三元漲到三三三元，光寶科從五四．二元漲到一五三．五元，緯創從二三．一漲到一四五元，緯穎從六一○漲到二○○○元，這是四檔最核心的伺服器股，到機殼的勤誠從五九．四漲到二二六元，營邦從三八元漲到四○一元，發揮十倍速的漲幅，晟銘電從十二．一漲到五○．五元，按照基本面能漲到三○元已經很了不起了，居然能漲到五○元以上。

再到散熱及熱交換的高力從四○．八漲到四○二．五元，奇鋐從六八．三漲到三一四．五元，雙鴻從一一二漲到三三三元，接著二線的廣運從二一．七元漲到八七．九元，萬在從十五．八五元漲到七○．六元，這是ＡＩ概念的三大核心族群。最後所有ＩＣＴ股票全都大漲，神達從二六元漲到五七．四元，宏碁從二○．五元漲到四一．二五元，英業達從二一．○五元漲到七○．七元，仁寶從二○．五五元漲到三六．九元，這次連佳世達都從二四．○五元飆向六四．八元，這一輪ＩＣＴ股大漲的景象，完全印證了五月下旬黃仁勳來台，林憲銘公開說，全球ＩＣＴ產值六千多億美元，台灣貢獻四千多億美元，台灣的ＩＣＴ股股價被低估。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2257期精彩當期內文轉載》