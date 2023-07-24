星座專家唐綺陽分析7／24～7／30星座運勢，本周太陽進入獅子座，近期人們樂於分享事物且積極參與活動，可主動約朋友一起吃飯或出門遊玩，生活將變得熱鬧精彩。金星逆行期間，需注意情感爭議、自我價值及金錢方面等狀況，也要處理老問題的發生，應避免再犯，新生代問題也將浮現，且被糾正及解決。

另外，水星將進入處女座，近期能夠思緒清晰且有良好表現，和強大的溝通意願，並針對工作的討論內容能不厭其煩做到最好，與同事之間可互相配合並相處愉快，獲得身邊的人認可及備受重視。

星象影響：太陽進入獅子座、金星逆行、水星將進入處女座

【累的：金牛座、雙子座、射手座、水瓶座】

金牛座：找人協助工作更有效率，與另一半溝通金錢觀

雙子座：忙碌之餘也要注意周遭，感情當心因工作爭執

射手座：事業上有幫手提供協助，愛情方面須懂得避嫌

水瓶座：工作上勿忘初衷，也別忘了對另一半的承諾

【穩的：巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座】

巨蟹座：事業被肯定有升官機會，愛情遇危機而變積極

獅子座：工作上拿出主見提出看法，感情上避免強勢

處女座：職場方面稍安勿躁，愛情方面耐心等待轉變

天秤座：工作做好本分、避免被動搖，拒絕油嘴滑舌的桃花

【讚的：牡羊座、天蠍座、摩羯座、雙魚座】

牡羊座：人際關係蓬勃發展，有談姐弟戀的機會

天蠍座：資深前輩是職場貴人，感情展現聰明機智

摩羯座：與事業成功者有連結，把握條件不錯的對象

雙魚座：想隱身低調休息，戀愛方面心想事成