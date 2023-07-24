國民黨23日在板橋體育館舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜參選2024總統。而最近有一份最新的民調指出，對於「如果明天是總統大選，你會投給誰？」有80％的民眾選擇支持「柯文哲」，另有13％的民眾支持「侯友宜」，僅有7％的民眾支持「賴清德」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》23日對於「國民黨723全代會確定最終人選侯友宜、柯文哲被發酵仇女議題、賴清德陷『走進白宮』之說，如果明天是總統大選，你會投給誰？」進行了網路民調，截至23日23時，已有12萬人進行投票，有7％的民眾支持「賴清德」、有13％的民眾支持「侯友宜」、有80％的民眾支持「柯文哲」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「這次選舉，年輕人一定要站出來，選一個比我們老百姓早上班、不貪污的總統，唯一選擇柯文哲」、「唯一支持說實話、幹實事，最有執行力的柯文哲」、「我全家都深藍，但是這次總統投票，只會投給柯文哲」，但也有一部分網友認為，「唯一支持真正做事侯友宜，靠他治安一定好，人們才能安居樂業」、「各位ㄧ定要選侯友宜當總統，他是一位做事能力很強的人，國民黨已經大團結了，最有能力領航台灣的是國民黨」、「侯最近感覺看了許多的街訪都還不錯，跟之前比起來，希望侯可以當選」。