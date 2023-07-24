北大西洋公約組織（NATO）峰會日前結束，表示將加強與印太夥伴的對話與合作，指的是位於太平洋的日本、南韓、澳大利亞、紐西蘭等印太四國（IP4）。前海軍艦長呂禮詩23日在《新聞大白話》節目強調，《北大西洋公約》第5、6條寫明了，集體防禦限於歐洲跟北美國家，北約想拉攏日韓圍堵中俄，但修改要通過法國這關。法國要的是戰略自主，環球航線只到印度洋或南太平洋，並未進入南海，與美國的印太思維不同。

「俄羅斯早就使用集束炸彈，現在美國也使用集束炸彈。」呂禮詩質疑，當初歐盟有人說普丁違反戰爭罪，現在有人講這件事嗎？拜登是不是也違反了戰爭罪？北約現在還沒有圍起來的，就是東亞的日本跟韓國的部分，如果日、韓也加入北約，是不是就把俄羅斯、中國大陸給圍起來了？是要把俄羅斯、中國大陸愈綁愈緊？到底美國是做了一種什麼想像？但真的只要日、韓加入北約，對於台灣來講，就獲得安全了嗎？

呂禮詩提到，《北大西洋公約》的第5、6條講得非常清楚，集體防禦限於歐洲跟北美的國家，而且對歐洲的定義更詳細，也就是在地中海，以及歐洲的北迴歸線以北的區域。所以你要改可以，可是你有想過，你要改要通過法國這一關嗎？法國可是要戰略自主的。法國去年的環球航線，他有到印太區域嗎？他最多只到印度洋，根本就沒有進入到太平洋。今年更是如此，他進入的是南太平洋，是在赤道以南，根本沒進入南海。

「為什麼？因為他對印太的很多思維，跟美國是不一樣的！」呂禮詩指出，現在美國海軍軍令部長要換首位女性的，她可能要傷腦筋了，因為康乃狄克號潛艦在2021年撞到了，海軍講叫「上山」，頭都不見了，前面聲納的部分整個不見了，它要修幾年？要修5年！

呂禮詩直言，更不要說美國還有40％的潛艦，通通在等待進廠！