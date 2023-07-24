國民黨23日在板橋舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜成為總統參選人，前高雄市長韓國瑜也到場，兩人「擁抱、摟腰、貼臉、十指緊扣」大和解，引起熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日就表示，「其實國民黨是因為沒有年輕人的支持度，這就是不會贏得選舉的主要原因」。

根據日前《鋒燦傳媒》公布的最新民調來看，2024總統大選，民進黨賴清德支持度為30.2％，民眾黨柯文哲則以25.4％成第二，國民黨侯友宜則是15.3％是為老三。而23日的國民黨全代會結束後，就有網友在網路節目《董事長開講》中表示疑惑，「國民黨全代會以前就是十指緊扣，到現在還是十指緊扣，越看越尷尬，台灣這世代的選民還會不會繼續支持國民黨？」

對此，吳子嘉就節目中回應表示，「那為什麼侯友宜的民調是15％？就是因為年輕人跑光了，侯友宜沒有年輕票」，吳子嘉最後更說，「國民黨沒有年輕人的支持度，這就是不會贏得選舉的主要原因，就是這個」。