新華社21日報導，北部·聯合-2023演習20日上午8時在日本海某海域，中俄「北部·聯合-2023」演習拉開序幕。前立委郭正亮23日在《國際直球對決》節目強調，美、澳、日22日登場的護身軍刀演習只是例行公事，中俄北部聯合2023真的影響非常大，幾乎把日本北部、中部、東部都包ˇ起來，對日本衝擊實在太大，難怪日本現在對「台灣有事、日本有事」愈來愈謹慎。由於俄烏戰爭讓俄方對中採取背靠背，中方成最大獲利者。

「美國護身軍刀這個是例行的啦，總要有事幹！不然怎麼叫共同防禦呢？」郭正亮表示，中俄這個是新的，中俄2022年有6次聯合軍演，20年來最高，而且有5次都是在俄烏戰爭之後發生的。今年的每一次都不太一樣，例如我們知道，俄方經過我東部海域，從宮古島到上海，那次就用到中國大陸機場。這一次中國大陸用到俄羅斯的機場，這個一定有數據連結，不然不可能這樣做，而且這一次動用了海空，是海空同時。

郭正亮提到，這基本上已經佔了中國大陸跟其他國家聯合軍演總數的3分之2，所以坦白說就是俄烏戰爭造成的。應該說是俄羅斯有更強烈的意願，要跟中國大陸背靠背。這個過去俄羅斯也不一定願意，可是現在整個國際局勢是這樣。所以可能總的講是說，俄烏戰爭可能最大獲利者是中國大陸！美國雖然有，可是相對於中國大陸，這個國際地緣政治的結構變化，美國只是恢復了北約的主導，其他就是多賺一點軍火、LNG的錢。

「可以看到全世界的地緣政治變化是普遍性的，基本上對中國大陸有利！」郭正亮指出，所以如果去對比像澳洲這樣的軍演，因為夏天到了，夏天本來海象就比較好，大家就會選夏天來做一些演練。之後也會看到南海那邊也有，印度洋也有，環太平洋也有，都是夏天，所以也不稀奇。澳洲這次演習只有一點比較新，就是日本在那邊發射超過300公里的飛彈，坦白講距離中國大陸還是很遠，因為澳洲距離中國大陸有5000公里。

郭正亮強調，他為什麼要挑那麼遠？就是不想太敏感。那總是要有事做，不然大家拿薪水都白拿了。要看的是有沒有新的趨勢，是不是國際政治軍事上一個新的現象，那日本海這個北部聯合2023，真的影響非常大！這個對日本衝擊實在太大了。現在幾乎是中俄可以進入你的中部，甚至在你的東部，在你的北方，幾乎把你包起來了！也怪不得為什麼他現在對「台灣有事、日本有事」愈來愈謹慎，「我覺得這個是有影響的啦！」

「例如他現在面對的是，俄羅斯就出現在你北部了啊！」郭正亮直言，「那你怎麼辦？俄羅斯肯定會對你有事的！所以他會愈來愈謹慎。」