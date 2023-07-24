對於法律教授、律師陳長文撰文呼籲「侯發起政黨輪替大聯盟」，台大教授左正東表示，這已經是必然要走的道路，這已經不是「要不要」的問題，而是「怎麼做」的問題。

《新聞大白話》主持人王淺秋23日提到，陳長文以「侯發起政黨輪替大聯盟」為標題撰文投書媒體，並且指出金溥聰戰略錯誤。

台大教授左正東在節目中指出，在野合作已經是必然要走的道路，問題是要怎麼走？也就是，已經不是「要不要」的問題，而是「怎麼做」的問題。

左正東說，民眾很關心為何要政黨輪替？現在有兩個主軸，一個是戰爭與和平，第二是貪腐和清廉的選擇，這兩件事情是大家最關心的方向。

左正東認為，國民黨和民眾黨能否把這兩個主軸談清楚？問題根源、解決方案在哪裡？這樣才能展現在野大聯盟主要的旗幟。而如果雙方都認為這是未來的方向，是否可以坐下來談？最起碼開始有對話。

左正東強調，這樣可以緩解民眾焦慮，當期待政黨輪替的民眾，一直看不到政黨輪替的可能性，看不到在野合作的可能性，支持的意願就會減低，這才是無法改變的危機。