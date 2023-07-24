根據外媒報導，共軍運油-20A空中加油機數量正在急遽增加，空軍遠程打擊能力迅速增強。退役少將栗正傑認為，中國大陸運油-20A大量增加，對台灣東部的佳山基地、台東豐年基地，都是一種很大的威脅。

栗正傑22日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，共軍發展空中加油機，增加了那麼多數量，除了自衛，也為了防止美軍B-52轟炸機對中國大陸實施遠程打擊，希望中國大陸戰機可以飛到關島，去攔截B-52轟炸機。

栗正傑接著指出，共軍空中力量若要「奔襲」，油料一定要夠，運油-20A大量增長，代表1架飛機可以提供3架飛機空中加油，在這種能力下，殲-16可以空中加油，實施「奔襲」。

栗正傑點出，中國大陸沿海距離美軍基地1500公里，對美軍來講，空中武力及海面艦隊來講，都是一種威脅。

栗正傑也點出，對台灣來講，東部地區是我們認為比較安全的區域，大陸戰機飛到那裡，就快要沒油，打不了多久，就要回程了。但是現在大陸戰機有了空中加油機，對我們的東部佳山基地、台東豐年基地，都是一種很大的威脅。因此我們國軍要去思考，要用什麼方式，來維護我們國土防衛的基本戰力。