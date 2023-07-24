路透社報導，根據內政部公布的初步計票結果，人民黨（Popular Party）可望囊括350個下議院席次中的136席，比2019年上次大選多47席。
極右翼民聲黨（Vox）得到33席，即使與人民黨結盟，保守勢力仍無法跨越組成政府所需176席的門檻。
總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（Socialist）獲得122席，盟友極左翼匯總（Sumar）得到31席。
儘管選前民調顯示人民黨和民聲黨總席次將會過半，開票結果顯示將出現僵局國會。（譯者：何宏儒）1120724
西班牙今天提前舉行國會大選，在完成約95%選票計票後，儘管保守派人民黨席次可望超過執政的社會勞工黨，但是沒有任何單一政黨或陣營能夠贏得絕對多數席次而組成政府。
路透社報導，根據內政部公布的初步計票結果，人民黨（Popular Party）可望囊括350個下議院席次中的136席，比2019年上次大選多47席。
極右翼民聲黨（Vox）得到33席，即使與人民黨結盟，保守勢力仍無法跨越組成政府所需176席的門檻。
總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（Socialist）獲得122席，盟友極左翼匯總（Sumar）得到31席。
儘管選前民調顯示人民黨和民聲黨總席次將會過半，開票結果顯示將出現僵局國會。（譯者：何宏儒）1120724
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