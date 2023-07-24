輝達執行長黃仁勳及超微執行長蘇姿丰接連來拜訪台灣半導體供應鏈，正式引爆AI大戰。（圖／黃耀徵攝、翻攝自蘇姿丰推特）

被科技業暱稱為「蘇媽」的53歲超微（AMD）執行長蘇姿丰17日來台，這是繼5月輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之後，兩位在AI市場上大火拚的台南囝仔，先後訪台，讓身為半導體軍火商的台系供應鏈再度受到重視，也顯露AI科技新浪潮下鞏固高階晶片產能的急迫性。

這兩位在全球半導體產業呼風喚雨的台南囝仔，個性截然不同。今年5月，伺服器顯卡大廠輝達交出超級財報，這檔大型權值股竟上演爆衝秀，大漲30%，市值突破1兆美元，接著身價翻上兆元的輝達執行長黃仁勳來台，從台大校園、台北饒河夜市買麻花捲到台北國際電腦展（Computex），點燃AI話題，他的KeynoteSpeech甚至連台塑集團總裁王文淵也領著團隊聽講，展會期間還參觀廣達（2382）、技嘉（2376）等多個供應夥伴攤位。

黃仁勳的一舉一動，無一不引起轟動，沾邊的台股漲一輪，今年5月可說是「老黃旋風月」。相形之下，蘇姿丰睽違四年的台灣行，則低調許多，僅有20日一個獲頒國立陽明交大榮譽博士的公開行程，而19日下午的超微AMD Innovation Day創新日及供應商晚宴行程，對於應邀出席的廠商名單更是全程保密到家。

兩人親戚關係其實是台南遠親，蘇茲丰的外公跟黃仁勳的媽媽是兄妹，黃仁勳是9歲到美國讀書，蘇姿丰則是3歲時隨父母移民美國，1994年取得麻省理工學店電機博士學位後，先到德州儀器（TI）擔任技術專員；1995-2002年轉赴國際商業機器（IBM）任職，從研究員、專案經理升上副總裁；2007年到飛思卡爾半導體（Freescale）擔任技術長，隔年升上副總裁兼總經理。

蘇姿丰的科技職涯拐點是在2012年，當時台積電跟超微同時向蘇姿丰招手，台積電穩步成長中，超微則是一家面臨倒閉的公司，蘇姿丰曾說，「蘇爸爸（蘇春槐）用最高標準教育我，如果能夠讓大家都記得我的名字，那就是真的成功了。」最後蘇姿丰選擇了超微。

加入兩年後，蘇姿丰出任執行長，帶領超微在個人電腦市場絕地反攻英特爾（INTEL），雖錯失智慧型手機市場，但2017年發布的全新架構Ryzen系列處理器大獲市場青睞，成功殺回CPU戰場。2019年台北國際電腦展展前，蘇姿丰應邀進行演講，宣布採用台積電7奈米製程，強勢縮短與英特爾在個人電腦市佔率差距。

如今科技推進到AI產業，輝達今年3月推出最新超級晶片H100，超微也不讓賢，6月端上MI300X，跟輝達一較高下。

輝達執行長黃仁勳在台期間隨興出遊，展現親民態度。（圖／翻攝直播畫面）

「AI是很大的機會，我覺得，對科技業來說，在未來五到十年最大的一個機會，超微有非常完整的AI能力，事實上我們覺得，AI在所有類別產品都會出現，從最高階的CPU、GPU到邊緣運算，PC產品都會有AI，我們的產品也會有更多AI能力，這些都是很大型的投資，我們在技術上投入很多資源，這是非常好的市場機會。」蘇姿丰在19日下午的創新日強調。

「MI300X是將整合了中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）及高頻寬記憶體（HBM）在同一塊載板之上，被稱為加速處理器，也因為它的高頻寬記憶體容量超過輝達的超級晶片，因此在人工智慧運算測試上，並不輸給輝達，且MI300X平台也支援統一記憶體架構，讓CPU、GPU可以同時存取高頻寬記憶體裡面的內容，動態進行記憶體配置，這是跟輝達最大的不同。」知識力科技執行長曲建仲說。

姑且不論輝達的H100與超微的MI300X，誰的功能比較強大，但眼下輝達幾乎包辦了AI伺服器九成市場，獨霸市場，為要確保供應鏈產能，黃仁勳五月親自來台，超微雖未公佈MI300X的客戶，也未透露訂單，但還是一樣要來台固樁。

2012年蘇茲丰才加入超微，就以全球資深副總裁暨產品事業群總經理身分來台參加台北國際電腦展。（圖／報系資料照）

在創新日會場上，蘇姿丰說，「台灣對我們來說非常重要，尤其在整個半導體產業體系都很重要，對AMD也很重要，晶圓、封裝、基板，我們與在台灣的OEM/ODM合作夥伴共同合作，創造雙贏，超微口號是together we advance，我們會和整個產業體系合作一起擁抱AI與高運算未來。」

「不過就目前的AI相關供應鏈狀況來看，輝達跟超微接連來台的目標，就是要獲得晶圓代工龍頭廠台積電（2330）的產能供應保證。」光電協進會特約顧問柴煥欣指出。

面對GPU龍頭輝達在AI市場暫時搶得先機，蘇姿丰並不願直接評論。蘇姿丰說，「我覺得整體來說，半導體產業是非常強盛的產業，競爭是良性的，更重要是說，有非常多的市場商機，就AI和資料中心我們預計在未來三到四年會有1500億美元的商機，廣大的產業體系也會因此受益，我們與所有夥伴合作，為全世界推出最好的技術。」

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