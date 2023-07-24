被科技業暱稱為「蘇媽」的53歲超微（AMD）執行長蘇姿丰17日來台，這是繼5月輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之後，兩位在AI市場上大火拚的台南囝仔，先後訪台，讓身為半導體軍火商的台系供應鏈再度受到重視，也顯露AI科技新浪潮下鞏固高階晶片產能的急迫性。
這兩位在全球半導體產業呼風喚雨的台南囝仔，個性截然不同。今年5月，伺服器顯卡大廠輝達交出超級財報，這檔大型權值股竟上演爆衝秀，大漲30%，市值突破1兆美元，接著身價翻上兆元的輝達執行長黃仁勳來台，從台大校園、台北饒河夜市買麻花捲到台北國際電腦展（Computex），點燃AI話題，他的KeynoteSpeech甚至連台塑集團總裁王文淵也領著團隊聽講，展會期間還參觀廣達（2382）、技嘉（2376）等多個供應夥伴攤位。
黃仁勳的一舉一動，無一不引起轟動，沾邊的台股漲一輪，今年5月可說是「老黃旋風月」。相形之下，蘇姿丰睽違四年的台灣行，則低調許多，僅有20日一個獲頒國立陽明交大榮譽博士的公開行程，而19日下午的超微AMD Innovation Day創新日及供應商晚宴行程，對於應邀出席的廠商名單更是全程保密到家。
兩人親戚關係其實是台南遠親，蘇茲丰的外公跟黃仁勳的媽媽是兄妹，黃仁勳是9歲到美國讀書，蘇姿丰則是3歲時隨父母移民美國，1994年取得麻省理工學店電機博士學位後，先到德州儀器（TI）擔任技術專員；1995-2002年轉赴國際商業機器（IBM）任職，從研究員、專案經理升上副總裁；2007年到飛思卡爾半導體（Freescale）擔任技術長，隔年升上副總裁兼總經理。
蘇姿丰的科技職涯拐點是在2012年，當時台積電跟超微同時向蘇姿丰招手，台積電穩步成長中，超微則是一家面臨倒閉的公司，蘇姿丰曾說，「蘇爸爸（蘇春槐）用最高標準教育我，如果能夠讓大家都記得我的名字，那就是真的成功了。」最後蘇姿丰選擇了超微。
加入兩年後，蘇姿丰出任執行長，帶領超微在個人電腦市場絕地反攻英特爾（INTEL），雖錯失智慧型手機市場，但2017年發布的全新架構Ryzen系列處理器大獲市場青睞，成功殺回CPU戰場。2019年台北國際電腦展展前，蘇姿丰應邀進行演講，宣布採用台積電7奈米製程，強勢縮短與英特爾在個人電腦市佔率差距。
如今科技推進到AI產業，輝達今年3月推出最新超級晶片H100，超微也不讓賢，6月端上MI300X，跟輝達一較高下。
「AI是很大的機會，我覺得，對科技業來說，在未來五到十年最大的一個機會，超微有非常完整的AI能力，事實上我們覺得，AI在所有類別產品都會出現，從最高階的CPU、GPU到邊緣運算，PC產品都會有AI，我們的產品也會有更多AI能力，這些都是很大型的投資，我們在技術上投入很多資源，這是非常好的市場機會。」蘇姿丰在19日下午的創新日強調。
「MI300X是將整合了中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）及高頻寬記憶體（HBM）在同一塊載板之上，被稱為加速處理器，也因為它的高頻寬記憶體容量超過輝達的超級晶片，因此在人工智慧運算測試上，並不輸給輝達，且MI300X平台也支援統一記憶體架構，讓CPU、GPU可以同時存取高頻寬記憶體裡面的內容，動態進行記憶體配置，這是跟輝達最大的不同。」知識力科技執行長曲建仲說。
姑且不論輝達的H100與超微的MI300X，誰的功能比較強大，但眼下輝達幾乎包辦了AI伺服器九成市場，獨霸市場，為要確保供應鏈產能，黃仁勳五月親自來台，超微雖未公佈MI300X的客戶，也未透露訂單，但還是一樣要來台固樁。
在創新日會場上，蘇姿丰說，「台灣對我們來說非常重要，尤其在整個半導體產業體系都很重要，對AMD也很重要，晶圓、封裝、基板，我們與在台灣的OEM/ODM合作夥伴共同合作，創造雙贏，超微口號是together we advance，我們會和整個產業體系合作一起擁抱AI與高運算未來。」
「不過就目前的AI相關供應鏈狀況來看，輝達跟超微接連來台的目標，就是要獲得晶圓代工龍頭廠台積電（2330）的產能供應保證。」光電協進會特約顧問柴煥欣指出。
面對GPU龍頭輝達在AI市場暫時搶得先機，蘇姿丰並不願直接評論。蘇姿丰說，「我覺得整體來說，半導體產業是非常強盛的產業，競爭是良性的，更重要是說，有非常多的市場商機，就AI和資料中心我們預計在未來三到四年會有1500億美元的商機，廣大的產業體系也會因此受益，我們與所有夥伴合作，為全世界推出最好的技術。」
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