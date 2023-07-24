超微（AMD）蘇姿丰執行長來台訪供應鏈，投資人還可以繼續搶進AI概念股嗎？華冠投顧分析師劉烱德認為，最重要的是超微後續股價的表現，近日在107.20-132.82美元區間往上移動，若能有效突破持續上行，則台股供應鏈在信心買盤推動下個股將有機會走出強者恆強看回不回，反之，若超微後勢陷入區間震盪，則台股供應鏈短線過熱跟著整理概率高。

超微供應鏈本周股價則是陷入劇烈震盪，其中和碩（4938）從74元衝上90元又拉回到76元，宏碁（2353）從34.1元衝上41元，又拉回到35元。至於AI概念股的強勢指標，緯創（3231）雖然被分盤交易，但仍在21日創下147.5元的歷史新高，廣達也突破200元整理區，21日衝上226元，創2000年7 月以來高點。

劉烱德說，如果單純用合理本益比很難估算股價，可是如果用成長本益比去估算個股價值，應該就能理解相關個股短線震檔整理後將會有再漲的空間，因為本益比僅考量了公司未來的獲利，當一間企業處於快速成長時期，本益比就會偏高，使投資人錯失投資的機會，此時便可以使用本益成長比（Price / Earnings to Growth PEG Ratio），也就是「本益比」除以「每股純益（EPS）成長率」，當本益成長比為1時，可以視作股價為合理，先暫時觀望；高於1.2 時，已買進的投資人可以先行賣出，而空手的投資人則不應該進場；低於0.75時，股價被低估，可以考慮開始買進。

以廣達2023年市場預估每股稅後純益為7.5元、2024年為9元、2025年為10.7元，以本益比來算，2024及2025年約25倍及21倍，本益成長比則為1.2及1.17，略高於1，尚約在合理價位區間。

包括谷哥及Meta都自行設計晶片，讓IP廠成為台廠供應鏈中軟體的主要受惠者，世芯-KY在21日更擠下大立光成為台股股后。（圖／報系資料照、翻攝自台灣股市資訊網）

柴煥欣分析台廠AI供應鏈指出，產業還是方興未艾，其實在AI伺服器占整體伺服器的比重也還不到10%，換言之AI對於台灣供應鏈還是有很大的發展空間，其中受惠最大的當然是晶圓代工龍頭廠台積電（2330），另外系統廠，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等也都是主要受惠廠商，還有IP廠的創意（3443）、世芯-KY（3661）等。

從蘇姿丰在Innovation Day（創新日）對台廠喊話的內容來看，供應鏈也是相當分散的。「AI不會只有一種解決方案，可能是處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）或PC等產品。將來超微所有產品，都會有AI在裡面，尤其是GPU對生成式AI應用非常重要。另外在邊緣裝置，將來也都會有AI生態系統建置需求。例如很多公司會用PyTorch（開源Python機器學習庫）、Titan（亞馬遜大語言模型）等大型模型，而超微的晶片與這些語言模型都是相容的，客戶使用後的回饋都很正面。」

劉烱德表示，蘇姿丰的談話也有助於強化市場對AI發展信心，相關供應鏈包括晶圓代工台積電、系統組裝的廣達、緯創、英業達、宏碁（2353）、鴻海（2317）、和碩（4938）、技嘉、微星（2377）、散熱模組廠奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、IC設計廠群聯（8299）、祥碩（5269）、智原（3035）、威盛（2388）、印刷電路板廠欣興（3037）、金像電（2368）、台燿（6274）、台光電（2383）、封測廠日月光（3711）、辛耘（3583）、京元電子（2449）等都可以留意。

超微也推出了完整的客戶資安解決方案。（圖／報系資料照）

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