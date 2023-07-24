艾怡良先前在金曲頒獎出大包，錯把評審團主席陳建騏的簽名當成得獎人，事後她在直播忍不住淚崩道歉，讓許多粉絲相當不捨。日前有時報周刊CTWANT的讀者目擊她跟工作人員一起去欣賞音樂劇《勸世三姊妹》，看來心情很不錯。

音樂劇演出結束後，艾怡良拿出手機看來心情相當愉悅。（圖／讀者提供）

日前艾怡良跟工作人員現身《勸世三姊妹》台北場觀眾席，2人刻意等到全場燈暗才低調摸黑進場，似乎是不想引起關注。直到中場休息燈亮，才看到她與工作人員站起身到場外走動。或許是《勸是三姊妹》劇情相當幽默逗趣，加上當天並沒有粉絲上前攀談，比起一開場的戒備，艾怡良明顯放鬆不少，還跟場內好友閒聊起來，有說有笑，氣氛相當自在。

中場休息，艾怡良在場內跟朋友閒聊，氣氛相當自在。（圖／讀者提供）

當天她一頭長髮搭配灰色緊身上衣、黑色喇叭寬褲，休閒之中又帶點性感，淡妝也顯得出好氣色。據讀者表示，艾怡良似乎相當喜歡《勸世三姊妹》，長達3小時的演出都相當投入，謝幕時更時不時歡呼，為台上演員及工作人員大聲鼓掌，看得出她對這齣音樂劇的喜愛。走出場外後，她一路散步到士林夜市外找尋解渴的飲料，買了清爽的果汁後，帶著好心情跟工作人員一起搭車離開。

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