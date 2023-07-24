75歲的「舞棍阿伯」葉復台曾以一首〈熱舞恰恰〉以及力道十足的舞風暴紅，近日更和陳漢典一起接下手遊代言，不變的是他仍以閃亮舞衣、招牌獅子頭現身。上月本刊讀者在康康演唱會散場時巧遇舞棍阿伯，他同樣頂著爆炸頭、黑色西裝外套裡也是穿著深V亮色舞衣，彷彿也上台表演了，亮眼的穿搭果然吸引粉絲找來，開心的叫著舞棍阿伯要求合影，而舞棍阿伯則笑得開心親切打招呼。

舞棍阿伯被粉絲認出要求合影，他也親切拍照。（圖／讀者提供）

葉復台2010年因節目上表演被上傳到Youtube後，因舞風特別、打扮吸睛一夕爆紅更被網友封為「舞棍阿伯」，6年間通告活動接不完，他更告訴媒體自己曾簽名面到五十肩，初嚐走紅滋味。其實舞棍阿伯跳舞跳了一輩子，媽媽就是舞蹈老師，他因此從小學舞，高中就當起舞蹈老師，就連當兵3年也是藝工隊，退伍後則到英國學習國標舞。

舞棍阿伯被粉絲認出要求合影，他也親切拍照。（圖／讀者提供）

他受訪時曾表示，走紅幾年後大家開始模仿他，因此公司行號活動表演也漸漸的不再需要找他、工作開始減少，不過他樂觀面對，仍堅持喜愛的舞蹈表演，同時持續在寫歌、創作，也如願接下手遊代言，和陳漢典一起拍攝廣告，亮麗登場。

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