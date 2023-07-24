Leo Messi being stopped for an autograph! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/JOPwgw0irz — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) July 19, 2023

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在美國大聯盟的邁阿密國際首秀，《今日美國》現場訪問幾位觀眾，看看一般人都花多少錢看梅西比賽。不知為何他們不太想說，有些人透露是500美元至700美元，也有上千美元的。有位觀眾遲疑了很久才回答：「這不便宜，大概200多美元。有人會花超過1000美元，但我不會。」

西班牙媒體《馬卡報》用西語來訪問，受訪者顯得比較坦率，價錢也是300美元至700美元之間（新台幣9400至22000元）。雖然在法甲看梅西比賽也要100歐元以上，不過法甲的球隊還有許多球星，美國的職業足球水準還無法相比。邁阿密國際是在大聯盟29隊之中墊底的球隊，這麼高昂的票價和滿場21000觀眾，當然是來自梅西的號召力。

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

對於平時不看足球的美國人，這些錢可以買好幾張NBA例行賽門票，就算是熱火在總冠軍賽的票價也大概400多美元，可見搶看梅西絕對不便宜。梅西在首戰證明自己不是來觀光和養老的，事實上如果他願意，本來還可以留在歐洲踢球，只是他拒絕了巴黎聖日耳曼的續約。

梅西首秀在第54分鐘替補上陣，每次碰到球都讓全場關注。雖然隊友能力不足以善用他的傳球，但他在2分鐘補時剩下5秒時以自由球直接「絕殺」，助新東家以2比1勝出。