女星Angelababy（baby，楊穎）與男神黃曉明7年的婚姻於2022年告終，離婚後除了育兒外，同時也投入工作中。但去年9月大陸官方禁止藝人用外文名或近似外文名的藝名，如今快到一年，楊穎依舊以「Angelababy」走跳，但日前她在節目上表示，英文名根本不叫Angelababy。

Angelababy日前參加電競節目《戰至巔峰》，並與其他明星討論戰隊名稱時，張大大自嘲「上一季隊伍取名叫『Win戰隊』，卻根本沒有贏」，Angelababy聽完表示，「我身分證上的英文名字是『Wing，Yeung Wing』」。原來Angelababy雖在上海出生，但13歲移居香港並領有香港身分證，英文名拼音是以粵語發音。

事實上，楊穎當初到香港發展，擔任兒童節目主持人，周遭的同事都有英文名字，為了入境隨俗，她便為自己取名叫baby，沒想到幾個月後有新人加入，竟和她撞名，為了讓自己的名字不那麼常見，她在前面加了Angela，合起來就是大家熟悉的「Angelababy」。

然而楊穎身為《奔跑吧兄弟》固定班底，某次《復仇者聯盟》主演湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和湯姆霍蘭德（Tom Holland）到節目上擔任嘉賓，聽到她自我介紹是Angelababy，頓時露出震驚的表情，隨後更尬笑來帶過，其實Angelababy其實是對舞孃和妓女的稱呼，不過楊穎本身並沒有想太多，還曾自己解釋過，Angelababy的意思是「天使寶貝」，聽起來非常可愛，因此就算進軍好萊塢，在國外參加記者訪談和首映會時，也都是直接用Angelababy這個名字。