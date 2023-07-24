女星茵芙（林盈甄）憑藉甜美外型以模特兒身分出道，之後陸續接拍電視廣告、MV及偶像劇，近年來她因演出八點檔反派角色獲得關注；感情方面她曾與男星小鐘（鐘昀呈）交往，後來閃嫁豪門老公，但婚姻進維持短短兩年的時間，如今她也透露當年離婚的原因，更認愛小2歲本土劇男星。

茵芙2017年無預警宣布登記結婚，但卻在兩年後閃離，當時老公遭起底是台中豪門，因為家中反對娶茵芙而切斷金援，最終因經濟上的摩擦而離婚，但根據《壹蘋新聞網》報導，茵芙澄清，前夫並非豪門且離婚原因並非是被切斷金援，而是因為對方有婚外情。

然而，她去年曾被拍到與本土劇男星楚翔幽會，如今她也大方認愛，她表示，兩人先前一起拍攝八點檔《天之驕女》，雖在劇中楚翔單戀茵芙，但戲外兩人則順利在一起，茵芙坦言，對方是她想好好走下去的人，而不婚不生也是兩人交往的共識。

事實上，茵芙曾與藝人小鐘（鐘昀呈）短暫交往半年，分手後沒多久與圈外人何皓翊交往，兩人於2017年茵芙生日當天登記結婚，直到2019年經紀公司證實茵芙離婚的消息，但強調2人離婚並非「男方家庭對婚事不贊同」及「經濟導致感情轉淡」等原因。