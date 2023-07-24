北市萬華名店「艋舺阿龍炒飯」去年12月8日無預警停業，令不少饕客惋惜，老闆阿龍歇業後，到公立幼兒園擔任廚師，沒想到今年3月他到醫院檢查，發現罹患肺癌，目前已辭去工作專心做化療，體重也因此狂掉18公斤，阿龍說「要吃到我的炒飯已是不可能了」，不少忠實顧客鼓勵他，盼他早日康復。

阿龍今年3月於臉書粉專指出，到醫療院所住院兩周做了不少檢查，包括抽血、照X光、斷層掃描、核磁共振等，確診罹患肺癌，他猜測和年輕起就從事餐飲業及吸菸致病，罹癌後他變得很容易喘、沒有體力，為此他辭去幼兒園的烹飪，專心做化療。

阿龍昨（23日）再次更新近況表示，第一次做治療前還有70公斤，做完化療一夕間暴瘦到52公斤，預計25日會再做第二次化療，他也向一直等他再開店的忠實饕客喊話，「要吃到炒飯已經是不可能了，但治療到一個階段仍會販售獨門炸醬。」

阿龍呼籲，有吸菸的朋友訂要盡早戒菸，千萬別像他躺在病床才知道後悔，「現在戒菸都還來得及，祝福我的家人身體都健康。」

貼文上線，湧入不少網友替他打氣，「老闆加油」、「龍哥，加油！祝福早日康復」、「加油，心情保持愉快」、「凡事放寬心，平安健康最重要」、「加油，我們還想吃到你的炒飯呢」、「一直掛念你的狀況，老闆保重，祝平安順利」。

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