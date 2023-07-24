中度颱風杜蘇芮位於菲律賓東方海面，向西北往台灣前進，氣象專家吳德榮表示，最新各國模式模擬杜蘇芮路徑皆往南調整，且在侵襲台灣前，強度直逼強颱，侵襲台灣機率高達100%，防災絕不可忽視，預測周四至周五上半天風雨最劇，全台各地慎防強風豪雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲系集模式模擬，系集平均路徑略往南調整，從菲律賓東方海面，向西北前進，經過巴士海峽、中心與台灣有段距離，通過台灣海峽南部，進入福建；美國系集模式模擬的平均路徑也往南調整，閃過台灣、通過台灣西南部近海。中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」則顯示，杜蘇芮向西北前進，路徑往南調整，仍侵襲台灣，周六（29日）2時其中心進入大陸。

左圖：最新歐洲模式模擬，颱風從菲律賓東方海面，向西北前進，經巴士海峽，通過台灣海峽南部，進入福建，各別系集成員分散在平均路徑的兩側。右圖：最新美國模式模擬，颱風閃過台灣、通過台灣西南部近海，系集成員分散在平均路徑的兩側。(圖擷自weathernerds.org)

最新中央氣象局「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮向西北前進，路徑往南調整，仍侵襲台灣。(翻攝自氣象局)

吳德榮指出，杜蘇芮侵襲台灣前，強度達顛峰，直逼強烈颱風，侵襲台灣機率高達100%、防災絕不可輕忽。至於杜蘇芮是否登陸、在哪登陸？預報資料仍將持續調整。

吳德榮表示，今日颱風環流逐漸接近巴士海峽，受外圍環流影響，東半部、恆春半島偶有雨，西半部因颱風外圍及背風面雙重沉降，平地晴朗炎熱，山區午後有局部短暫雨。北部氣溫23至37度，中部23至36度，南部23至37度，東部23至37度。明天（25日）颱風環流進入巴士海峽，東半部、恆春半島降雨漸趨明顯，大台北偶有局部短暫雨；背風面西半部平地仍晴朗偏熱，山區偶有局部短暫雨。

吳德榮說，周三至周五（26至28日）上半天受颱風環流影響，周三東半部風雨加大，西半部轉有局部陣雨。周四至周五上半天、各地慎防強風豪雨。周五下半天風雨逐漸減小。周末（29、30日）天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。另外，在「杜蘇芮」東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，周末有發展成颱的機率，亦需持續觀察。