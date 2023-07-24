盧秀燕起身為藍營台中市立委參選人鼓掌。（圖 / 擷取自中時直播）

國民黨全代會昨（23）日在板橋體育館舉辦全代會，其中除了總統參選人、新北市長侯友宜與前高雄市長韓國瑜的互動備受關注外，兩人更與台中市長盧秀燕上演了多年未見的「禿子、漢子、燕子」大合體。對此，主持大會的國民黨立委洪孟楷就分享，盧秀燕在大會介紹到台中市的立委參選人時，全程都站著鼓掌，此動作令他相當感動。

盧秀燕昨受訪表示，她相信全代會後選情會愈來愈好，因除了禿子、燕子、漢子3人再合體，會更好整合外，現在距離明年選舉還有很長一段時間，支持者應會陸續歸隊。而對於全代會場外有人喊話要韓國瑜選總統，盧秀燕則說，黨有黨的誠意，既然已經提名侯友宜，大家就要定下心來，全力以赴。

洪孟楷昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，盧秀燕真的非常會帶動活動氣氛，他指出，當時藍營的立委被提名人一一站上會場舞台被介紹，「這個是大團結時刻，有將近百人在台上」。而就在介紹到台中市的立委參選人時，在台下的盧秀燕率先起身，並全程站著鼓掌，此動作除感動了台中市立委參選人外，也讓其他縣市首長模仿，在介紹到自家縣市參選人時起身鼓掌。

洪孟楷提到，沒有人是永遠的主角或配角，大家在同一艘船上，要一起的把理念傳達出去，「感動自己才能感動別人，今天我主持真的有被感動到」。