觀光局副局長林信任21日赴台北松山機場，歡迎並致贈台灣觀光吉祥物喔熊組長主題伴手禮，給今年來台第300萬人次的日籍旅客白井女士。白井女士表示，此次為首次訪台、與夫婿一起來台觀光，不敢相信幸運成為今年第300萬名旅客。

同行的白井先生則表示，先前已來台多達10次，但前9次都是因工作來台，此次為首度與妻子以觀光目的來台，因此非常期待，事先也安排豐富行程，包括故宮、龍山寺、台北101等著名景點，希望能藉此次旅遊機會，好好享受台灣的獨特魅力。

同時間，緊接著白井夫婦來到觀光局「遊台灣金福氣—Taiwan the Lucky Land」抽獎活動櫃檯的日籍旅客永松先生一家四口，由永松先生的女兒幸運抽中消費金5000元。永松一家表示，此次來台的主要目的，就是為了品嚐台灣特色美食。

觀光局代理局長周廷彰表示，自5月起辦理加速擴大吸引國際觀光客方案「遊台灣金福氣Taiwan the Lucky Land」自由行旅客來台消費金抽獎活動，在透過各項宣傳管道強力宣傳下，已獲得國際旅客關注，加速來台旅客人數成長。

周廷彰指出，截至20日已有超過39.4萬名國際自由行旅客登記參加抽獎，前三大客源市場為香港、韓國、日本，盼藉此帶動境內食宿遊購行等觀光關聯產業商機，搶攻全球旅客來台觀光，使來台旅客人次逐步恢復疫前水準，順利達成今年來台國際旅客600萬人次目標。