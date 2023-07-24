金曲歌王陳奕迅近日在台北小巨蛋舉行「Fear and Dreams」巡演最終場，吸引大批粉絲前往觀賞，豈料卻有歌迷表示拒聽〈孤勇者〉，陳奕迅也直接回應對方：「你不要聽就離開，我沒有打算唱。」結果真的有人離開，陳奕迅坦然向台下其他歌迷說：「你看有人離開了！你有更重要的事情要去做，我很好，他付錢，不敢置信，他走了，OK，我不在意啦，愛已經交換了。」

陳奕迅唱完第二首〈床上的黑洞〉後，看到台下有歌迷舉紅布，上面寫著〈忘記歌詞〉、〈不知所謂〉、〈漸漸〉、〈綿綿〉、〈一切還好〉、〈月球上的人〉、〈人來人往〉粵語歌，寵粉的他一一清唱，他還開玩笑說，「我下次開演唱會，我就不用樂隊，你們寫什麼，我唱什麼，還會自動搖擺，而且也沒有歌的數目，沒有時間限制，我只要唱半個小時不爽就走了，一起吃便當，很好的想法」。

此外，陳奕迅唱紅許多代表作，台下也有歌迷舉牌敲碗〈忘記歌詞〉、〈不知所謂〉、〈漸漸〉等金曲，對此陳奕迅也已清唱的方式呈現，更開玩笑說：「還是以後就不找樂隊了，我自己唱什麼歌，你們就跟著搖擺，唱半小時不爽就可以離開」，笑翻眾人。

不過卻有人表示「我真的不要聽〈孤勇者〉」，讓陳奕迅忍不住回嗆：「你不要聽就離開，但不用離開因為我也沒打算唱。」他告訴歌迷有時候不用太在意，現在意見很多，聽完不喜歡，就轉頭離開，豈料真的有人離開，「你看有人離開了！你有更重要的事情要去做，我很好，他付錢，不敢置信，他走了，OK，我不在意啦，愛已經交換了」，令他哭笑不得。

影片取自《Eason Chan》若有移除請見諒

事實上，Eason去年12月在香港首演，舉辦 27 場「FEAR AND DREAMS 演唱會」，場場爆棚佳評如潮！休息充電後，他4月將正式啟動世界巡演，率先公開的新加坡、馬來西亞站，今更重磅宣布7月在台北小巨蛋開唱