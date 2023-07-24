2024總統大選競爭激烈，三黨參選人及一位隱性參選人積極爭取曝光，不過前立委蔡正元指出，對於民進黨參選人賴清德而言，只要設法分化其他幾股勢力就能保證當選，因此在非綠聯盟中，攻擊其他人的人就是「賴清德同路人」。

蔡正元今（24）日在臉書表示，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲過去選市長時，或許可以拿到一些綠色選民的選票，但這次總統大選有「台獨金孫」賴清德在，綠營支持者將回籠，甭想拿到綠色選票了。

蔡正元認為，侯友宜、柯文哲及鴻海創辦人郭台銘分別能夠吸引部分中間及非綠選民，如柯吸引的是以年輕世代為基礎的中間選民，郭吸引的是經濟選民，而侯過去先獲得前總統陳水扁信賴，破格提拔為警政署長，再被國民黨主席朱立倫提拔為新北副市長，並成功選上、連任新北市長，要不是因為碰上賴清德，很有可能就可以突破綠營選票。

不過蔡正元也說，這幾股非綠陣營的力量若不能匯流，將被民進黨分開擊破，且賴清德的勝選之道，就是要想辦法努力分化非綠陣營，最好讓幾人打成一團，賴就能穩穩地當選，「如果有人攻打其他兩人，不必懷疑，這種人就是賴清德的同路人！」